RotoWear社が販売したTシャツ「LA Kick Celly」ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に臨んだ。大谷翔平投手が7回無失点8奪三振の好投を見せ、チームの連敗を4でストップした熱戦。実は、試合前に珍しい光景が見られた。大谷は12日（同13日）の同カードで12試合ぶりの7号を放つと、13日（同14日）には7回無失点8奪三振の好投で今季3勝目をマークした。昨年までであれば、登板翌日も打者として出場する