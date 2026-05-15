RotoWear社が販売したTシャツ「LA Kick Celly」

ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に臨んだ。大谷翔平投手が7回無失点8奪三振の好投を見せ、チームの連敗を4でストップした熱戦。実は、試合前に珍しい光景が見られた。

大谷は12日（同13日）の同カードで12試合ぶりの7号を放つと、13日（同14日）には7回無失点8奪三振の好投で今季3勝目をマークした。昨年までであれば、登板翌日も打者として出場することが通常だったが、一転して14日（同15日）は休養日となり、スタメンから外れた。

もっとも、デーブ・ロバーツ監督によると、代打出場は可能だという。ドジャースタジアムには試合開始3時間前に到着したようで「彼が遅めに来てくれればと願っていた。今日一日を休養とリカバリーに充てるために」と話していた。

大谷が好投を見せた一戦。試合前の練習では、ウィル・クライン投手やカイル・ハート投手が珍しく黒のTシャツを着用していた。正面のデザインには「ITFDB」の文字とともに、レトロ調の選手がキックしている姿が描かれている。

このTシャツは7日（同8日）に米企業のRotoWear社が販売した「LA Kick Celly」と呼ばれるグッズだ。大谷が6日（同7日）のアストロズ戦で25打席ぶりの安打を放つと、二塁上で左足を高々と蹴り上げる動きを披露して話題に。ドジャースに浸透している新セレブレーションが、大谷をモデルにグッズ化されており、ナインは早くも手にしたようだ。（Full-Count編集部）