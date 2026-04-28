歌手でタレントの研ナオコが27日までにオフィシャルブログを更新。舞台の幕が上がる前の“手元ショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 25日、「ステージ前は」と題してブログを更新した研は、舞台「梅沢富美男劇団特別公演梅沢富美男＆研ナオコアッ！とおどろく夢芝居2026」の神戸・奈良・刈谷での公演を終え、「沢山のお客様にお越しいただき 無事に終わり 有難うございました」と感謝の思いをつづった。 続けて