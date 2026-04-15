2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が13日、オフィシャルブログを更新。ラフな装いで早朝釣りを楽しむ姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、新山は「明日はフジテレビ ２時間の生放送！！」と切り出し、14日放送の『超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します』（午後７時〜９時）に出演することを報告。「はぁ〜ドキドキ どんな展開になるのかよめな過ぎてドキドキ」と心境を明かし、「楽