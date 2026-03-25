トリデンからの発表です。【映像】“ステマ疑惑”に声明 を出したTorriden「皆様へ平素よりTorridenを応援いただきありがとうございます。現在SNSで散見されている一部ステルスマーケティングと誤認される投稿につきましては、韓国および日本（その他海外を含む）におけるトリデン社として依頼・関与した事実はございません。当該事案については、私たちもブランドとして非常に重く受け止めております。お客様との信頼関係を損な