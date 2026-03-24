俳優の小泉孝太郎（47）が24日放送のテレビ朝日系「火曜の良純孝太郎3時間SP」に出演。自身の祖父と祖母が駆け落ちしていたと明かした。この日は「良純＆孝太郎がボートに乗り込み東京渋谷を大冒険！」として、小泉と石原良純が渋谷や表参道などで歴史の変化を探求。表参道ヒルズと、旧同潤会アパートを再現した「同潤館」にさしかかると小泉は「僕ちょっと感慨深くて」と言い、「僕のおじいちゃんとおばあちゃん、駆け落ち