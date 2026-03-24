「KAT―TUN」の元メンバーで、シンガー・ソングライターの赤西仁（41）が24日、都内で開かれたウイスキーブランド「シーバスリーガル」のPRイベントに出席した。最近気づいた自身の意外な一面について問われると、「意外と慎重に考えている。慎重で良かったと思うのは、事務所を辞めた時。慎重に事務所を辞めた」と口にして、笑いを誘った。4月から挑戦したいことについても「今の事務所をいつ辞めようか考えている。4月くら