第９８回選抜高校野球は２０日、１回戦３試合が行われた。神村学園（鹿児島）は連覇を目指した横浜（神奈川）に完封勝ち。智弁学園（奈良）も花巻東（岩手）の強力打線を封じ、快勝した。滋賀学園（滋賀）は２１世紀枠の長崎西（長崎）に競り勝った。長崎西は４強入りした１９５１年大会以来の出場で、７５年ぶりの勝利を逃した。長崎西４―５滋賀学園滋賀学園がシーソーゲームを制した。同点の五回に三木、吉森の連続長打で勝