知人女性の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして書類送検された元警察庁キャリア官僚の男性が、不起訴処分となりました。去年、知人女性の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして書類送検された元警察庁のキャリア官僚で30代の男性について、東京地検は、17日付で不起訴処分としました。男性は当時、警視庁の課長を務めていました。捜査関係者によりますと、任意の事情聴取に対し容疑を認めていたということです。警察庁は