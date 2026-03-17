侍ジャパンの大谷翔平選手が米国時間１６日、自身のインスタグラムに新規投稿。今回のＷＢＣについて思いをつづった中、選択した写真に悔しさがにじみ出ていた。通常、アスリートは活躍した写真であったり、中継などでは見られないシーンをアップすることが多い。だが大谷は今大会を振り返る中で、最後の一枚にベネズエラ戦で遊飛に打ち取られたシーンを自らアップした。その上で「ファンの皆さん、応援ありがとうございまし