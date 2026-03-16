2020年ミス東大で、東大大学院に在学しながらタレントとして活躍する神谷明采（かみや・あさ、25）が、15～16日にかけて、自身のXを更新。滞在先のスイスでの物価高を嘆いた。 【写真】スイスではこれで7500円 神谷はマクドナルドのコーヒー、サラダの画像とともに「スイス日曜日の朝 マックしか空いておらず入店。サラダとコーヒーで2400円」と投稿。リプライで「2400円!!富裕層なの??」と返