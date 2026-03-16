毎週月曜に放送中のヒューマンサスペンスドラマ『夫に間違いありません』。主演の松下奈緒さんが演じるのは、2人の子どもと義母の面倒を見ながら、おでん屋をきり盛りする主人公・朝比聖子。ジェットコースターのように展開する本作の魅力と、演じるうえでの思いについて語っていただけました。もし、「死んだはずの夫」が帰ってきたらどうする？行方不明だった夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った1年後、死んだはずの夫が帰って