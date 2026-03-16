プロ野球の独立リーグのB－リングスが14日、大分市で今シーズンの開幕戦に臨み、大分商業高校出身で元ホークスの笠谷投手が先発のマウンドに上がりました。 【写真を見る】野球独立リーグ・B-リングスが開幕白星大分市出身の笠谷俊介が先発マウンドへ チーム創設6年目のB－リングス。今年は初めてシーズンの開幕戦を別大興産スタジアムで迎えました。開幕投手に指名されたの