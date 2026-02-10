ESSEonlineに掲載された記事のなかから、2月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！数々の被災地に入り医療支援を行ってきた防災のプロ・国際災害レスキューナースの辻直美さんは、自身も2度の大地震を経験。隣の家は壊滅的な打撃を受けるなか、ノーダメージだったのは、家具やものを100円グッズで固定したからでした。今回はすぐ取り入れられるその方法を公開します。※ 記事の初出は2025年2月。年齢を含め内容は執筆時の状