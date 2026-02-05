FC町田ゼルビアは5日、昨季限りで湘南を契約満了となっていたDF金眠泰（キム・ミンテ、32）が完全移籍で加入すると発表した。既に前日4日の非公開練習からチームに合流している。1メートル87の長身センターバックはクラブを通じたコメントで「町田のために死ぬ気で頑張るので、応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。韓国・光云大から仙台、札幌、鹿島などを経て23年途中に湘南入り。昨夏には清水へ期限付き移籍した。J