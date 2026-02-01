家づくりで「いかに快適に家事ができるか」を重視したい人も多いのではないでしょうか？1年前に3LDKの注文住宅を建てた日刊住まいライターもそのひとり。家事ラクにこだわり、ランドリースペースやガス衣類乾燥機、広々としたウォークインクローゼットを採用したそう。しかし、実際に暮らし始めると、「少しずつ不便さを感じるようになった」と言います。とくに後悔ポイントが多かったのが「ランドリースペース」。今回、ライタ