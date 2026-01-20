同居していた父親を殺害した疑いで逮捕された男について、徳島地検は1月20日に刑事責任能力の有無を調べるため、鑑定留置を行うと発表しました。鑑定留置は、検察が起訴・不起訴などを判断するのに伴い、容疑者の刑事責任能力の有無を調べるために行われます。鑑定留置となったのは住所不定・無職の男・51歳です。警察によりますと、容疑者の男は2025年10月、当時住んでいた徳島市末広4丁目の集合住宅で、同居する父親・80歳に暴行