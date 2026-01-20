阿南市の海にまつわる民話「手島若宮神社のご神体」がアニメ化され、1月20日、監督らが阿南市役所を訪れて、作品の完成を報告しました。（アニメ・手島若宮神社のご神体）「神様、どうか獲物が掛かりますようにお願いします。石が笑った不思議なことがあるもんだ」アニメ化されたのは、阿南市の海にまつわる民話「手島若宮神社のご神体」です。沼田心之介監督が20日、阿南市役所を訪れ、岩佐義弘市長に「海ノ民話のまち」の認定証