18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Ë¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï¡¢1·î14Æü¤Ë³ØÆ¸ÊÝ°é»Ù±ç°÷¤ÎÃË¤ò¸©ÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÅç»ÔÀ¾¿·ÉÍÄ®¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é»Ù±ç°÷¤ÎÃË¡¦23ºÐ¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ï¡¢2025Ç¯9·î²¼½Ü¤«¤é10·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¸©Æâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ß¤À¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¡¢¸©ÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯10·î¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÊì¤«¤é·Ù»¡¤Ë