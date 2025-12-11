アメリカのトランプ政権は、日本を含むビザ免除国からの観光客に対して過去5年分のSNS履歴の提出を義務付ける方針を公表しました。アメリカトランプ大統領「我々は安全を望んでいる。不適切な人物が我々の国に入ってこないようにしたい」税関・国境警備局は10日付の官報で、アメリカに入国するビザ免除国からの観光客に対して過去5年分のSNS履歴の提出を求める方針を公表しました。また、“可能な範囲”で過去10年間に使っていた