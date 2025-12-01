今季、チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加入した藤本寛也は、新天地で苦しんでいる。ここまでほとんどピッチに立つことができていない。10番をつけたポルトガルのジル・ヴィセンテとの契約満了を受け、この夏に古橋亨梧らとともにバーミンガムに移籍した藤本。だが、リーグ戦出場は10月１日のシェフィールド・W戦での１分のみ。そのほかも、敗退したリーグカップで８月に１試合出場しただけだ。それも