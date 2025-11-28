起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。26日に都内で会見を行った元TOKIOの国分太一（51）をめぐる過去のエピソードを披露した。「太一さんとのエピソードをひとつ書くと、約2年くらい前に一緒に福島へ出張に行った時、道中で同席させてたうちの社員が『実は母が太一さんの大ファンで、いつも鉄腕DASHを見てるんです。しかも今日が誕生日で、太一