誰かにとっては朗報であり、誰かにとっては悪夢だ。大谷翔平のWBC参戦表明で、世界の野球界が一気に揺れ動いている。【写真】大谷翔平と妻・真美子さんの2SHOT大谷は11月25日、自身のインスタグラムを通じて2026年WBCへの出場を正式に表明した。大谷のほか山本由伸、佐々木朗希ら“ジャパン・ドジャース3人衆”のWBC出場をめぐって憶測だけが先行していたなか、まずは大谷が意思を示したことで、一度広がった騒ぎを沈静化させた格