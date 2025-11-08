東京都の京王井の頭線井の頭公園駅付近で発生した火災の現場周辺の線路＝8日午前11時13分（共同通信社ヘリから）8日午前7時50分ごろ、東京都三鷹市の京王井の頭線井の頭公園駅付近で通行人から「工事現場が燃えている」と119番があった。警視庁三鷹署などによると、同日未明まで鉄道橋の塗装工事をしており、工事現場から出火し、線路の枕木に燃え移ったとみられる。けが人はいない。午前9時50分ごろに鎮火した。工事現場では