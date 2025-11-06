タレントのデヴィ夫人（85）が、北朝鮮の朝鮮労働党創建80年の関連行事に参加するため、首都平壌を訪れていた。核実験やミサイル発射を繰り返す恐怖の独裁国家に、何をしに行ったのか。日本に帰ってきた当人に話を聞くと、「素晴らしかった」と言うのだが……。＊＊＊【実際の写真】デヴィ夫人が「まるでドバイ」と大絶賛する北朝鮮の現在「東京みたいに趣味の悪いネオンはない」デヴィ夫人は、インドネシアの故・スカルノ元