ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > あおり運転「中指を立ててきた」女性に恐怖…運転手の意外な正体にあ… あおり運転 接客業 高速道路 クルマ 日刊SPA! あおり運転「中指を立ててきた」女性に恐怖…運転手の意外な正体にあ然 2025年10月29日 8時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 車を運転中、女性が運転する車にあおられ続けた人物 女性は隣に並んだ際に中指を立てていたそうで、「呆れましたね」と振り返る その後、女性がある店舗の店員と判明し、店長に録画映像を見せたという 記事を読む おすすめ記事 永作博美「めちゃくちゃ勉強してきたんだろうな」高市首相誕生への600字超ポストが「涙が出そう」SNSで大反響 2025年10月28日 19時10分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分