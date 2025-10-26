ワールドシリーズ第2戦【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点で2戦連続の完投勝利をマークした。リーグ優勝決定シリーズに続いてチームを勝利に導き、「彼がMLBで一球も投げる前に3億2500万ドルを得た理由だ」「325Mは今夜の山本にとってお買い得だ……」とファンからは称賛の