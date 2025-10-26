ワールドシリーズ第2戦

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し、9回1失点で2戦連続の完投勝利をマークした。リーグ優勝決定シリーズに続いてチームを勝利に導き、「彼がMLBで一球も投げる前に3億2500万ドルを得た理由だ」「325Mは今夜の山本にとってお買い得だ……」とファンからは称賛の声が殺到した。

先発した山本は初回に無死一、三塁のピンチを背負うも2三振を奪うなど無失点。3回には犠牲フライで同点に追いつかれたが、3回2死からはパーフェクトピッチングを披露した。

前回のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦では9回1失点で完投勝利。レギュラーシーズンに続いてプレーオフでも抜群の投球を披露し続けている。

2023年オフに12年3億2500万ドル（約495億円）で契約。当時は懐疑的な声があがっていたものの、プレーオフでの快投にX（旧ツイッター）のファンは「彼には3億2500万ドル以上の価値がある。ドジャースは割引価格で手に入れた」「ドジャースは明日までに山本の口座にさらに3億2500万ドルを入金すべきだ」「ヤマモトは、3億2500万ドルの価値があるといっても全く大げさじゃない」「ヤマモトに3億2500万ドルの価値がないって言ってた自分が恥ずかしい」と、契約額に注目する声があがった。（Full-Count編集部）