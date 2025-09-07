「ローソン」は、9月9日（火）から、「Disney go out collection」第3弾としてエコバッグなど限定アイテムを、全国の店舗で発売する。【写真】ついつい集めたくなる「アクキー」も！オリジナルグッズ一覧■ポップなブラインド商品も今回登場するのは、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のキャラクターがプリントされたかわいい「エコバッグ」、「アクリルキーホルダー」、「ステッカー」の、一緒にお出かけした