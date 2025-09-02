異例だった市長選での勝利田久保眞紀市長（55）の学歴詐称問題で注目を集めている静岡県・伊東市。これまで市役所に寄せられた苦情の電話やメールは、7000件を超えるという。疑惑が発覚した当初こそ、田久保市長は辞意を表明していたが、７月末の会見で突然翻意するなど、市政の混乱が続いている。地元の財界などから早期退陣を求められ、９月１日には不信任決議案が全会一致で可決されるなどまさに四面楚歌となるなか、田久保市長