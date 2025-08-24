ポリ袋のラップ「アイラップ」公式Xアカウントが、枝豆をゆでずに食べる方法を紹介しています。公式アカウントでは、（1）洗った枝豆をアイラップに入れる。（2）枝豆1袋あたり600ワットで（電子レンジで）6分加熱（アイラップは絶対結ばない）。（3）加熱後、塩を入れて振る（必ず後入れで）と説明。そして、加熱時間は「お好みで調整してください」と伝えています。