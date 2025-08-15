日本人で10人目の1年目2桁勝利【MLB】オリオールズ 5ー3 マリナーズ（日本時間15日・ボルティモア）オリオールズの菅野智之投手が14日（日本時間15日）、本拠地のマリナーズ戦に先発し、5回1/3を3安打1失点で10勝目（5敗）を挙げた。日本投手がメジャー1年目で2桁勝利をマークしたのは10人目で、大台にも「あくまで通過点でありますけど。でも、素直に嬉しいです。もっともっとチームの勝利に貢献できるように頑張りたいなと思い