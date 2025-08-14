2日に封切られた中国国産アニメ「浪浪山小妖怪（Nobody）」は絶賛上映中で、関連グッズの縫いぐるみなども人気となっている。浙江省杭州市にある関連グッズメーカーは生産と供給を急ピッチで進めており、市場では予約が1カ月先まで埋まっているという。中国新聞網が伝えた。「浪浪山小妖怪」はイノシシの妖怪「小猪妖」が仲間の妖怪「蛤蟆精」や「黄鼠狼精」、「猩猩怪」と取経を目指すチームを結成して、‌笑いと感動が交錯