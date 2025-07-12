１２日放送のテレビ東京モヤモヤさまぁ〜ず２」（土曜・午前１１時半）で、田中瞳アナウンサーの後任となる同番組の５代目アシスタントに新人アナウンサーの齋藤陽（よう）アナの就任が発表された。齋藤アナは２０２５年４月にテレビ東京に入社したばかり、中学まで山形県で育ち、高校時代はアメリカ留学を経験した２３歳。アシスタント就任を告げられたのは田中アナが卒業を発表する２日前の５月２９日。デビュー前のアナウ