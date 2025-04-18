ポルトガル１部スポルティングに所属する日本代表ＭＦ守田英正（２９）にイングランド・チャンピオンシップ（２部）のリーズが獲得への興味を示していると、ポルトガルメディア「Ｒｅｃｏｒｄ」が報じた。Ｊ１川崎時代のチームメートで日本代表ＭＦ田中碧が所属するリーズは勝ち点８８で今季チャンピオンシップリーグで首位に立ち、来季のプレミアリーグ昇格が濃厚とみられている。同メディアは「プレミア昇格に向けて好位置