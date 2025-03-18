お笑いタレントのガダルカナル・タカ（68）と、妻でタレントの橋本志穂（57）が、16日に放送されたBSフジ「ハートフルTV『虫の知らせ』」（日曜深夜1・29）に出演。芸人らしい型破りな結婚式を回想した。MCの榊原郁恵が「結婚式はどんな格好だったの」と尋ねた。橋本は白無垢のイメージだったが、タカに「用意したから」と言われた衣装が「神主さんが着るような服。軍配もあって、行司をやれ」と、横綱の格好をしたタカの土俵