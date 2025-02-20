自らの監督作品がアメリカ・アカデミー賞にノミネートされている、ジャーナリストの伊藤詩織さん。20日、ある人物によって批判されました。伊藤さんの映画制作について批判する西廣陽子弁護士：幾度も約束は守られませんでした。そして私は、彼女側から「底知れぬ悪意を感じます」と、そう非難されています。涙ながらに訴えたのは、性被害を巡るかつての民事裁判で伊藤さんの弁護を担当していた、西廣陽子弁護士です。西廣陽子弁護