この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは柴犬ふう太(@fufufufufu_ta)さんの投稿です。柴犬のふう太君の日常を発信しているアカウントに投稿されていたのは、何とも斬新なアングルから撮られた1枚の写真。覗き込んでくるようなその表情に幸せな気持ちになること間違いなしです。 SNSに投稿されるペットたちに癒やされる XなどのSNSでは、犬や猫などペットの日常を発信している方がいます。かわい