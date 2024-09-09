「いま最もノリに乗ってるタレント」として、多くのテレビマンが名前を挙げるのが「あのちゃん（年齢非公表）」だ。音楽活動のほか、俳優業もこなすマルチタレントとして活躍する彼女の勢いはとどまるところを知らず、いまや「無双状態にある」ともっぱらの評判。ところが最近、業界関係者の間であのちゃんの気になる“変化”を指摘する声が……。＊＊＊【写真を見る】「よく見るとホントに美少女！」透明感ただよう「あのちゃ