東京に在住・通勤の女性が結婚を機に地方に移住すれば60万円を支給する――。こんな政府の新制度案が批判を受け、担当相は仕組みの再検討を指示する事態になった。結婚しなきゃいけないの？「官製婚活」廃止した市長の真意新制度案は東京一極集中に歯止めをかける狙いだったが、専門家は「異例の仕組みなのに説明が足りない」と指摘。SNS上では「女性の人生をいかに過小評価しているか分かる」など批判の声が相次いでいた。女