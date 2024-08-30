自見英子（はなこ）地方創生相は30日、結婚をきっかけに東京23区から地方へ移住する女性に対する支援金制度の新設について、事実上撤回する方針を明らかにした。新制度をめぐっては「女性をお金で動かすのか」といった批判が相次いでいた。新制度は、内閣府が来年度予算の概算要求に盛り込んでいた。地方自治体が婚活イベントを開いても女性の参加者が集まりにくい傾向があり、これを解決したいと発想したという。独身女性が東