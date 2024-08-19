暑い時期になると、開放的な気分になりますよね。そこで、ビキニなど肌の露出が多い水着を着用する女性も少なくありません。ただ、ビキニの場合、ウォータースライダーなど摩擦のあるアトラクションでは、予期せぬハプニングになることも……。今回の記事では、ビキニを着たことで大失態を招き、赤っ恥をかいてしまった女性のエピソードを紹介します。◆イケメンの男友達を呼ぶと聞いて、通販でビキニを購入静岡県在住の美穂さん（