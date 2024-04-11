あなたは「おやじの会」を知っていますか？株式会社インタースペースが手掛けるママ向け情報サイト「ママスタ」が発信するメディア「ママスタセレクト」が実施したアンケートによると、約7割の人が「おやじの会」を知らないことがわかりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本アンケートは、「子どもがいる」もしくは「妊娠中」の468人を対象に、インターネット調査の手法で3月に行われました。「『おや