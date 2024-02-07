女優の西丸優子さんが「子宮体がん」のため、子宮と両卵巣を全摘出したことを明かしました。【映像】マリエ 長女の緊急入院中の写真（複数カット）西丸さんは7日、Instagramに「昨年、子宮体がんが見つかりまして、クリスマスに子宮と両卵巣の全摘出、リンパ郭清手術をしました。早期発見だったのが幸いで、がんはしっかり取り切って今はとても元気にしております！」と報告。術後はがんの転移はしていなかったものの、血管