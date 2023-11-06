世界で愛される「セサミストリート」の世界初となるオフィシャルストア「SESAME STREET MARKET(セサミストリートマーケット)」が誕生！2023年11月30日(木)、サンシャインシティ(東京・池袋)の専門店街アルパ1階にオープンする。【画像】セサミストリートマーケットではワークショップも開催今回オープンする世界で唯一となるオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」は、「セサミストリート」を通して未知の世界や普段触