【ソウル聯合ニュース】韓国で３１日、新型コロナウイルス感染症の分類が現行の上から２番目の第２級からインフルエンザなどと同レベルの第４級に移行する。これに伴い、検査や治療に対する国費支援と健康保険の給付が大幅に縮小される。政府の発表を基に、防疫・医療・支援制度の変化を一問一答形式でまとめた。――新型コロナの流行が続いている中で第４級に引き下げることになる。新型コロナ感染症を一般の医療システムの中で