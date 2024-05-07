林官房長官は7日の会見で、アメリカのバイデン大統領の「日本は外国人嫌い」との発言について、「日本の政策に対する正確な理解に基づかない発言であったことは残念だ」と述べた。林長官はアメリカに対し、この点を申し入れ、日本の考えや政策を改めて説明したと説明した。バイデン大統領は、1日に行われた選挙イベントで「なぜ日本が経済的に問題を抱えているか。それは彼らが外国人嫌いで、移民の受け入れを望んでいないからだ」