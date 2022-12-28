天皇、皇后両陛下と長女の敬宮（としのみや）愛子さまは２８日、東京都港区の映画館を訪れ、映画「Ｄｒ．コトー診療所」のチャリティー上映会に臨席された。お三方が映画館で映画を観賞されるのは令和２年１月以来約３年ぶり。お三方は、主人公のモデルとなった瀬戸上健二郎医師夫妻や俳優の吉岡秀隆さん、柴咲コウさんらと並んで作品を観賞し、上映が終わると拍手を送られた。瀬戸上氏は離島で長年にわたって地域医療に貢献したと