IT大手のグーグルは自社では初めてとなるスマートウォッチをアメリカや日本などで来週、発売すると発表しました。【写真を見る】【速報】Googleが初のスマートウォッチ“Google Pixel Watch”を発表日本では来週発売Apple Watchに対抗へ記者「今回最大の注目はグーグルが初めて世に送り出すスマートウォッチ、ピクセルウォッチです」グーグルが発売するスマートウォッチは、「グーグルマップ」を利用した道案内