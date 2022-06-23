26日に阪神競馬場で行われる、第63回宝塚記念(3歳上・GI・芝2200m・1着賞金2億円)の枠順が23日確定した。 前走天皇賞・春を7馬身差で圧勝したタイトルホルダー(牡4、美浦・栗田徹厩舎)は3枠6番からのスタートとなった。 また、天皇賞・春で2年連続2着のディープボンド(牡5、栗東・大久保龍志厩舎)は7枠15番、大阪杯9着からの巻き返しを狙うエフフォーリア(牡4、美浦・鹿戸雄一厩舎)は2枠4番に入っ